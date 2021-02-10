На дорозі під Вінницею сталася масова ДТП за участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

Вранці 10 лютого на трасі державного значення М12 біля села Лукашівка зіштовхнулися автобус міжнародного сполучення, чотири вантажівки та два легковика.











Масова ДТП на Вінниччині: в аварію потрапило 4 фури, автобус і легковики / 3 фотографии

На місці події працювали патрульні поліцейські. Вони забезпечили безпеку дорожнього руху і склали адміністративні матеріали за фактом ДТП.

Наразі причини аварії поки не повідомляються.

Негода в Україні

10 лютого через сильні снігопади в Україні без світла залишились 62 населених пункти у п’яти областях.

На дорогах утворилися численні затори у багатьох областях України. Поліція просить водіїв бути уважними на дорозі та дотримуватися правил.