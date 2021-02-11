Из-за непогоды движение грузовиков ограничено в восьми областях (СПИСОК)

По состоянию на вечер 11 февраля в восьми областях ограничили движение для грузовиков из-за сложных погодных условий.

Ограничение движения на дорогах в:

Львовской области — на автодорогах М-06 Киев — Чоп, М-10 Львов — Краковец, М-11 Львов — Шегини, М-09 Тернополь — Львов — Рава — Русская, Н-09 Мукачево — Львов, Н-13 Львов — Самбор — Ужгород Н-17 Львов — Луцк, Р-15 Ковель — Жовква.

Ивано-Франковской области — на а/д Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Львов на участке города Рогатин — граница Львовской области.

Закарпатской области — на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранский перевалы), М-06 Киев — Чоп.

Тернопольской области — на а/д М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская, М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече.

Черкасской области — М-05 Киев — Одесса, Н-01 Киев — Знаменка, Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь.

Черниговской области — М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка.

Киеве — на дороге М-01 Киев — Чернигов, М-03 Киев — Харьков, М-05 Киев — Одесса, М-06 Киев — Чоп, М-07 Киев — Ковель, Н-01 Киев — Знаменка, Н-08 Борисполь — Мариуполь.

Полтавской области — М-03 Киев — Харьков — Довжанский, Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь.

Погода в Украине

Непогода в Украине бушует уже четвертый день подряд. Ближайшие два дня снова ожидается ухудшение погоды.

Поэтому водителей просят не выезжать без надобности, поскольку сложные погодные условия синоптики обещают по всей стране.

Источник: Укравтодор