У Львові обвалився дах магазину – причина

У Львові через велику кількість снігу провалився дах меблевого магазину. Внаслідок НП ніхто не постраждав.

За даними ДСНС, інцидент стався в четвер вдень на вулиці Луганській, 6, де розміщена низка меблевих магазинів. ДСНС не повідомляє, в якому саме магазині стався обвал.











У Львові через сніг обвалився дах меблевого магазину / 3 фотографии

Площа обвалу – близько 300 м². Магазин побудований з сендвіч-панелей.

У Львівській області оголошено штормове попередження у зв’язку з рясними снігопадами. Синоптики попереджають про загрози сходження лавин.

У четвер вранці на 7 дорогах державного значення на шість годин обмежили рух великовантажного транспорту.

За даними Львівської міськради, за останні чотири дні в місті випало 169% від місячної норми опадів.

Фото: Varta 1