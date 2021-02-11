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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У Львові через сніг обвалився дах меблевого магазину

У Львові через велику кількість снігу провалився дах меблевого магазину. Внаслідок НП ніхто не постраждав.

У Львові через сніг обвалився дах меблевого магазину

За даними ДСНС, інцидент стався в четвер вдень на вулиці Луганській, 6, де розміщена низка меблевих магазинів. ДСНС не повідомляє, в якому саме магазині стався обвал.

  • У Львові обвалився дах магазину – причина
  • У Львові обвалився дах магазину – причина
  • У Львові обвалився дах магазину – причина
  • У Львові обвалився дах магазину – причина
  • У Львові обвалився дах магазину – причина
  • У Львові обвалився дах магазину – причина
У Львові через сніг обвалився дах меблевого магазину / 3 фотографии

Площа обвалу – близько 300 м². Магазин побудований з сендвіч-панелей.

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Фото: Varta 1

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