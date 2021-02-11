Женщина положила в морозилку живого ребенка: подробности убийства в Ровенской области

В Ровенской области роженица положила в морозилку младенец. Ребенок умер от переохлаждения, а женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В местную больницу 34-летнюю Алену привез муж. Она жаловалась на сильные боли в животе. Когда медики осмотрели женщину, то обнаружили сильное кровотечение и сразу положили в реанимацию.

Алена потеряла почти половину своей крови. Медики заподозрили, что женщина пережила роды, хотя сама она убеждала — несчастье произошло из-за неудачного аборт.

Медикам сложно было определить, на каком сроке была женщина, потому что она не стояла на учете.

Врачи сразу обо всем рассказали полиции. Копы в доме женщины обнаружили мертвого младенца в морозилке.

— Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце, а затем в пакет и положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым, — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Ровенской области Мария Юстицкая.

Односельчане говорят, что эта семья хорошая. Алена работает в местном магазине и воспитывает 10-летнего сына. Более того, женщина имела пышные формы и соседи даже не догадывались о ее беременности.

Вскрытие младенца показало — девочка родилась преждевременно, примерно, на седьмом месяце. Когда ребенка клали в морозилку, она была еще жива. Ребенок погиб от переохлаждения.

О трагедии стало известно 9 февраля. Ровенская роженица убеждала, что младенец родился мертвым. Более того, муж Алены даже не догадывался о ее беременности.

Женщине теперь грозит до пяти лет лишения свободы, но сначала ее ждет психиатрическая экспертиза.