Жінка поклала до морозилки живу дитину: подробиці вбивства на Рівненщині

У Рівненській області породілля поклала у морозилку немовля. Дитина померла від переохолодження, а жінку госпіталізували у тяжкому стані.

До місцевої лікарні 34-річну Альону привіз чоловік. Вона скаржилася на сильні болі в животі. Коли медики оглянули жінку, то виявили сильну кровотечу та одразу поклали в реанімацію.

Альона втратила майже половину своєї крові. Медики запідозрили, що жінка пережила пологи, хоча сама вона переконувала – нещастя сталося через невдалий аборт.

Медикам складно було визначити, на якому терміні була жінка, бо вона не стояла на обліку.

Лікарі одразу про все розповіли поліції. Копи у будинку жінки виявили мертве немовля у морозилці.

– Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину в рушник, а потім в пакет і поклала до морозильної камери. За її словами, дитина народилася мертвою, – розповіла прес-секретар ГУ НП у Рівненській області Марія Юстицька.

Односельці говорять, що ця родина хороша. Альона працює в місцевому магазині та виховує 10-річного сина. Ба більше, жінка мала пишні форми і сусіди навіть не здогадувалися про її вагітність.

Розтин немовляти показав – дівчинка народилася передчасно, приблизно, на сьомому місяці. Коли дитину клали в морозилку, вона була ще живою. Маля загинуло від переохолодження.

Про трагедію стало відомо 9 лютого. Рівненська породілля переконувала, що немовля народилося мертвим. Ба більше, чоловік Альони навіть не здогадувався про її вагітність.

Нині жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі, але спершу на неї чекає психіатрична експертиза.