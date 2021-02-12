На Закарпатье на сотрудников Мукачевского пограничного отряда напали неизвестные. Они ворвались в помещение двух пограничников Госпогранслужбы и угрожали физической расправой в случае отказа сотрудничества с табачными контрабандистами.

По данным Государственной пограничной службы, 11 февраля в арендованное помещение двух участковых инспекторов ворвались неизвестные и использовали против военнослужащих газовые баллончики.

Врываясь в дом военных, злоумышленники угрожали или они сотрудничают с контрабандистами, или будут иметь проблемы.

Вероятнее причина нападения на пограничников — прекращение незаконной сделки сигарет на прошлой неделе. Наряд, в состав которого входил один из пострадавших военнослужащих, обнаружил тайник с более 20 ящиками сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Нападения

В Винницкой области мужчина и женщина в масках совершили нападение на ветерана Второй мировой войны и требовали деньги.

Правонарушители запугали и забрали 6 тыс. грн и мобильный телефон у дедушки, который передвигается на костылях. По словам мужчины, один из нападавших бросил его на пол и душил.

Нападение совершили 3 января в селе Шура-Копиевская. 25 января правоохранители задержали в Кропивницком двух жителей Кировоградской области в возрасте 20 и 26 лет.