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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Пока мамы не было дома: в Одессе повесился 10-летний мальчик

В Одессе нашли повешенным 10-летнего ребенка. Жизнь мальчика спасти не удалось.

Пока мамы не было дома: в Одессе повесился 10-летний мальчик

Ужасный инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Академика Глушко.

Как сообщили местные СМИ, мать ненадолго оставила сына дома одного, а когда вернулась домой, увидела его тело на дверях.

Мальчик покончил жизнь самоубийством, привязав к дверной ручке пояс домашнего халата.

Отмечается, что мать мальчика работает учителем в местной школе, а сына воспитывала без отца.

Соседи подозревают, что ребенок мог погибнуть из-за опасную игру “собачий кайф”.

По факту возбуждено производство по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой самоубийство) УК Украины. Все обстоятельства инцидента устанавливать правоохранители.

Попытка самоубийства подростка на Херсонщине

В Олешках Херсонской области в конце января прохожие спасли жизнь 17-летнего парня, который пытался повеситься на турнике спортивной площадки.

Выяснилось, что причиной такого поступка стала ссора парня с любимой девушкой.

На место происшествия прибыли полицейские и медики: парня госпитализировали в больницу, сейчас жизни ничего не угрожает.

Источник: 7 Канал

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