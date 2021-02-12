Пока мамы не было дома: в Одессе повесился 10-летний мальчик

В Одессе нашли повешенным 10-летнего ребенка. Жизнь мальчика спасти не удалось.
Ужасный инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Академика Глушко.
Как сообщили местные СМИ, мать ненадолго оставила сына дома одного, а когда вернулась домой, увидела его тело на дверях.
Мальчик покончил жизнь самоубийством, привязав к дверной ручке пояс домашнего халата.
Отмечается, что мать мальчика работает учителем в местной школе, а сына воспитывала без отца.
Соседи подозревают, что ребенок мог погибнуть из-за опасную игру “собачий кайф”.
По факту возбуждено производство по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой самоубийство) УК Украины. Все обстоятельства инцидента устанавливать правоохранители.
Попытка самоубийства подростка на Херсонщине
В Олешках Херсонской области в конце января прохожие спасли жизнь 17-летнего парня, который пытался повеситься на турнике спортивной площадки.
Выяснилось, что причиной такого поступка стала ссора парня с любимой девушкой.
На место происшествия прибыли полицейские и медики: парня госпитализировали в больницу, сейчас жизни ничего не угрожает.
Источник: 7 Канал