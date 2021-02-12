Поки мами не було вдома: в Одесі повісився 10-річний хлопчик

В Одесі знайшли повішеним 10-річну дитину. Життя хлопчика врятувати не вдалося.

Жахливий інцидент відбувся в одному із багатоквартирних будинків на вулиці Академіка Глушка.

Як повідомили місцеві ЗМІ, матір ненадовго залишила сина вдома одного, а коли повернулася додому, побачила його тіло на дверях.

Хлопчик закінчив життя самогубством, прив’язавши до дверної ручки пояс домашнього халату.

Зазначається, що матір хлопчика працює вчителем у місцевій школі, а сина виховувала без батька.

Сусіди підозрюють, що дитина могла загинути через небезпечну гру “собачий кайф”.

За фактом відкрито провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою самогубство) КК України. Усі обставини інциденту встановлюватимуть правоохоронці.

Спроба самогубства підлітка на Херсонщині

В Олешках Херсонської області наприкінці січня перехожі врятували життя 17-річного хлопця, який намагався повішатися на турніку спортивного майданчика.

З’ясувалося, що причиною такого вчинку стала сварка хлопця з коханою дівчиною.

На місце події прибули поліцейські та медики: хлопця госпіталізували до лікарні, нині життю нічого не загрожує.

Джерело: 7 Канал