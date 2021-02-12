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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Более $3 тыс. за одного украинца: в Киеве задержали торговца людьми

В Киеве полиция задержала украинца, который принимал участие в вербовке и торговле людьми. Мужчина в составе транснациональной группировки нелегально переправлял своих земляков за границу, где те должны были заниматься преступной деятельностью.

затримання злочинця

За рубежом наемные украинцы нелегально перемещали мигрантов на яхтах с Юго-Западной Азии в страны Европейского Союза.

За год задержанный вместе с сообщниками завербовал около 200 граждан Украины, за одного человека они получали более $3 тыс.

Вечером 11 февраля фигурант дела возвращался в Украину из Беларуси, при попытке въезда его задержали правоохранители. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет заключения.

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В Харькове задержали сутенеров

В Харькове полиция задержала сутенеров, которые были членами общественной организации. Мужчины полностью обеспечивали деятельность проституток.

Полиция также установила личности этих женщин.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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