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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Понад $3 тис. за одного українця: у Києві затримали торговця людьми

У Києві поліція затримала українця, який брав участь у вербуванні та торгівлі людьми. Чоловік у складі транснаціонального угрупування нелегально переправляв своїх земляків за кордон, де ті мусили займатися злочинною діяльністю.

затримання злочинця

За кордоном наймані українці нелегально переміщали мігрантів на яхтах з Південно-Західної Азії до країн Європейського Союзу.

За рік затриманий разом зі спільниками завербував близько 200 громадян України, за одну людину вони отримували понад $3 тис.

Увечері 11 лютого фігурант справи повертався до України з Білорусі, під час спроби в’їзду його затримали правоохоронці. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років ув’язнення.

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У Харкові затримали сутенерів

У Харкові поліція затримала сутенерів, які були членами громадської організації. Чоловіки повністю забезпечували діяльність повій.

Поліція також встановила особистості цих жінок.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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