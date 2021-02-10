В Харькове разоблачили преступную группу из шести мужчин-сутенеров, которые были членами общественной организации Международный комитет защиты прав человека.

Организовал “интимный бизнес” 29-летний харьковчанин, правовую защиту женщин от правоохранительных органов обеспечивал 28-летний соучастник.

Остальные четверо мужчин, в возрасте от 20 до 35 лет, посменно обеспечивали охрану проституток, их доставку к клиентам.

Правоохранители также установили личности 12 женщин, которые оказывали сексуальные услуги.

Во время обысков у фигурантов дела изъяли деньги, полученные от преступной деятельности, банковские карты, телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями и документы.

Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 303 УКУ — Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

Пятерым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному — круглосуточный домашний арест.











В Харькове задержали сутенеров, которые были членами общественной организации / 3 фотографии

В конце 2020 года в Киеве разоблачили супругов-сутенеров. Им помогали еще два человека, которые выполняли обязанности так называемых администраторов.

Девушек для занятия проституцией искали в интернете. Часть денег они перечисляли сутенерам, а остаток распределяли между собой.