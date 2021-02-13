Утром 13 февраля во Львове обвалилась крыша одноэтажной пристройки к двухэтажному частному дому, в результате чего погиб один человек.

Инцидент, который разрушил 12 квадратных метров кровли здания, произошел около 10.36 на улице Садовая, 2А. Позже на место происшествия прибыли спасатели, которые начали ликвидацию последствий обвала.

— В 11.20 тело погибшего, которое находилось под завалом кровли пристройки, изъято и предварительно передано сотрудникам Нацполиции, — сообщили спасатели.

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От ГСЧС привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

11 февраля во Львове произошла подобная ЧП — из-за большого количества выпавшего снега провалилась крыша мебельного магазина. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным ГСЧС, инцидент произошел в четверг днем на улице Луганской, 6, где размещен ряд мебельных магазинов. ГСЧС не сообщает, в каком именно магазине произошел обвал.