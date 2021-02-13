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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Во Львове обвалилась крыша пристройки — погиб человек

Утром 13 февраля во Львове обвалилась крыша одноэтажной пристройки к двухэтажному частному дому, в результате чего погиб один человек.

Во Львове обвалилась крыша пристройки — погиб человек

Инцидент, который разрушил 12 квадратных метров кровли здания, произошел около 10.36 на улице Садовая, 2А. Позже на место происшествия прибыли спасатели, которые начали ликвидацию последствий обвала.

— В 11.20 тело погибшего, которое находилось под завалом кровли пристройки, изъято и предварительно передано сотрудникам Нацполиции, — сообщили спасатели.

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От ГСЧС привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

11 февраля во Львове произошла подобная ЧП — из-за большого количества выпавшего снега провалилась крыша мебельного магазина. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным ГСЧС, инцидент произошел в четверг днем на улице Луганской, 6, где размещен ряд мебельных магазинов. ГСЧС не сообщает, в каком именно магазине произошел обвал.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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