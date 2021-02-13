Вранці 13 лютого у Львові обвалився дах одноповерхової прибудови до двоповерхового приватного будинку, внаслідок чого загинула одна людина.

Інцидент, який зруйнував 12 квадратних метрів покрівлі будівлі, стався близько 10.36 на вулиці Садова, 2А. Пізніше на місце події прибули рятувальники, які почали ліквідацію наслідків обвалу.

– О 11.20 тіло загиблого, яке знаходилося під завалом покрівлі прибудови, вилучено та попередньо передано співробітникам Нацполіціі, – повідомили рятувальники.

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Від ДСНС залучено 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

11 лютого у Львові сталася подібна НП – через велику кількість снігу провалився дах меблевого магазину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За даними ДСНС, інцидент стався в четвер вдень на вулиці Луганській, 6, де розміщена низка меблевих магазинів. ДСНС не повідомляє, в якому саме магазині стався обвал.