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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У Львові обвалився дах прибудови – загинула людина

Вранці 13 лютого у Львові обвалився дах одноповерхової прибудови до двоповерхового приватного будинку, внаслідок чого загинула одна людина.

У Львові обвалився дах прибудови – загинула людина

Інцидент, який зруйнував 12 квадратних метрів покрівлі будівлі, стався близько 10.36 на вулиці Садова, 2А. Пізніше на місце події прибули рятувальники, які почали ліквідацію наслідків обвалу.

– О 11.20 тіло загиблого, яке знаходилося під завалом покрівлі прибудови, вилучено та попередньо передано співробітникам Нацполіціі, – повідомили рятувальники.

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Від ДСНС залучено 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

11 лютого у Львові сталася подібна НП – через велику кількість снігу провалився дах меблевого магазину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За даними ДСНС, інцидент стався в четвер вдень на вулиці Луганській, 6, де розміщена низка меблевих магазинів. ДСНС не повідомляє, в якому саме магазині стався обвал.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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