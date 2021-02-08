На трассе Киев-Чоп в Ровенской области маршрутка протаранила машину для уборки снега.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров, двум из которых первую помощь оказали на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

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Остальных пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство.

Водители транспортных средств были трезвыми.











На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших / 3 фотографии

ДТП в Тернопольской области