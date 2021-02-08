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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области маршрутка протаранила машину для уборки снега.

На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших

В результате аварии травмы получили трое пассажиров, двум из которых первую помощь оказали на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

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Остальных пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство.

Водители транспортных средств были трезвыми.

  • На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших
  • На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших
  • На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших
  • На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших
  • На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших
  • На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших
На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших / 3 фотографии

ДТП в Тернопольской области

7 февраля в Тернопольской области произошло ДТП в результате которого пострадали семь взрослых и двое детей.

По информации полиции, водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и автомобиль, на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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