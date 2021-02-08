На Ровенщине маршрутка протаранила машину для уборки снега: трое пострадавших

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области маршрутка протаранила машину для уборки снега.
В результате аварии травмы получили трое пассажиров, двум из которых первую помощь оказали на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.
Остальных пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство.
Водители транспортных средств были трезвыми.
ДТП в Тернопольской области
7 февраля в Тернопольской области произошло ДТП в результате которого пострадали семь взрослых и двое детей.
По информации полиции, водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и автомобиль, на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения.