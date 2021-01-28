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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Ударил бутылкой и пытался изнасиловать: в Харьковской области мужчина напал на ребенка

В Волчанском районе Харьковской области 38-летний мужчина напал на 13-летнюю девочку.

крадіжка у Дніпрі, поліція

Она возвращалась домой, когда злоумышленник ударил ее стеклянной бутылкой, а затем нанес два удара в переносицу и челюсть.

Он пытался ее изнасиловать, однако девочка не растерялась, она сопротивлялась и кричала. Ей удалось привлечь внимание окружающих, из-за чего мужчина вынужден был бежать.

Во время побега он бросил свои вещи.

После обращения в полицию оперативники быстро нашли нападающего. Мужчина уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы и только 21 января вышел из исправительной колонии.

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Сейчас его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

нападник - харк обл

Нападение на пенсионерку

В Одесской области полиция задержала 25-летнего парня, который изнасиловал 73-летнюю женщину.

Он также обокрал пенсионерку.

Подробнее о нападении на пенсионерку в Одесской области читайте на Фактах ICTV.

Источник: Департамент уголовного розыска

Фото: Dreamstime

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