Привлекли вертолет и более 60 человек: в Карпатах вторые сутки ищут туриста

В украинских Карпатах 15 февраля в 06.00 возобновили поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился на склонах горы Гемба 14 февраля.

Его начали искать сутки назад, однако до сих пор неизвестно, что случилось с мужчиной.

К поискам привлекли 13 единиц техники и 66 человек. Среди них 47 спасателей ГСЧС Закарпатья, Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования города Дрогобыч. Также помогают 10 лесников и девять волонтеров.

14 февраля в 16.45 для поисков пропавшего туриста в районе горы Гемба запустили пассажирский вертолет EC225 Super Puma.

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Он совершил 10 облетов, однако из-за непогоды впоследствии вернулся в Ивано-Франковск. Поиски пропавшего туриста продолжаются.

Непогода в Карпатах

Несмотря на предостережения спасателей не ходить в горы в непогоду, туристы по-прежнему подвергают себя опасности.

Например, недавно в горах Карпат заблудился турист. 14 февраля в 11.25 его нашли в районе горы Магура-Жиде.