Залучили гелікоптер і понад 60 людей: у Карпатах другу добу шукають туриста

В українських Карпатах 15 лютого о 06.00 відновили пошуки 40-річного киянина, який заблукав на схилах гори Ґемба 14 лютого.

Його почали шукати добу тому, проте досі невідомо, що сталося з чоловіком.

До пошуків залучили 13 одиниць техніки та 66 людей. Серед них 47 рятувальників ДСНС Закарпаття, Львівщини та 2-го спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич. Також допомагають 10 лісників та дев’ять волонтерів.

14 лютого о 16.45 для пошуків зниклого туриста в районі гори Ґемба запустили пасажирський вертоліт EC225 Super Puma.

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Він здійснив 10 обльотів, однак через негоду згодом повернувся до Івано-Франківська. Пошуки зниклого туриста тривають.

Негода у Карпатах

Попри застереження рятувальників не ходити у гори у негоду, туристи надалі наражають себе на небезпеку.

Наприклад, нещодавно у горах Карпат заблукав турист. 14 лютого о 11.25 його знайшли в районі гори Магура-Жиде.