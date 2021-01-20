В Закарпатской области спасатели проводят операцию по поиску заблудившегося мужчины. Турист исчез после спуска с горы Гемба, расположенной на границе Свалявского и Межгорского районов.

Гражданин 1990 года рождения потерял ориентир, связь с ним отсутствует. На его поиски отправились 10 спасателей, заручившись тремя единицами техники.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывает воздержаться от походов в горы в связи с опасностью схода снежных лавин. Сейчас на Закарпатье ожидается 3 уровень опасности.

Накануне в Карпатах уже случалась подобная ситуация. Тогда 25-летний львовянин заблудился неподалеку горы Поп Иван. К счастью, сотрудникам ДСНС удалось найти мужчину.

После этого его госпитализировали в больницу.