PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

На Закарпатье спасатели снова ищут заблудившегося туриста

В Закарпатской области спасатели проводят операцию по поиску заблудившегося мужчины. Турист исчез после спуска с горы Гемба, расположенной на границе Свалявского и Межгорского районов.

Гражданин 1990 года рождения потерял ориентир, связь с ним отсутствует. На его поиски отправились 10 спасателей, заручившись тремя единицами техники.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывает воздержаться от походов в горы в связи с опасностью схода снежных лавин. Сейчас на Закарпатье ожидается 3 уровень опасности.

Читайте
Люди, животные и авто в проруби: спасатели не советуют выходить на лед

Накануне в Карпатах уже случалась подобная ситуация. Тогда 25-летний львовянин заблудился неподалеку горы Поп Иван. К счастью, сотрудникам ДСНС удалось найти мужчину.

После этого его госпитализировали в больницу.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка