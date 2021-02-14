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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Карпатах заблудился турист: для поисков привлекли вертолет Ми-8

Спасатели 14 февраля в 11.25 нашли в районе горы Магура-Жиде одного из заблудившихся туристов. Его состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

У Карпатах заблукав турист

Поиски еще одного продолжаются. К горе Гемба в Межгорском районе, где предположительно может находиться заблудившийся, вылетел вертолет Ми-8 ГСЧС.

В целом за последние сутки спасатели Закарпатья трижды получали сообщение о том, что в туристы нуждаются в помощи.

В частности, в Тячевском районе во время катания на снегоходах заблудились пять человек. Их нашли 14 февраля в 3.00.

Еще пятерых киевлян спасли также вблизи Гембы. И третья операция продолжается.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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