Замість суду – нова клініка: що відомо про стоматолога з Рівного, яка била дітей

Історія про стоматолога Ірину Кравчук, яку піймали на побитті маленьких дітей під час прийому, облетіла всю Україну.

Перший випадок стався з 3-річною Уляною. Мати дівчинки Катерина чула, як донька б’ється в істериці, але й гадки не мала, що відбувається за дверима.

– У неї вада серця, у неї інвалідність, я її (стоматолога. – Ред.) попросила, щоб вона була обережною, бо дитині не можна хвилюватися, – зазначила Катерина Мороченець.

5-річний Максим також прийшов на прийом до Інни Кравчук. Під час лікування стоматолог вдарила дитину об крісло.

– Він кричав не своїм криком, я думала, що йому просто боляче. Знаю по собі та людях, як буває, а це ж дитина. Я доб’юсь того, щоб вона не працювала в цій сфері, їй не можна підходити до дітей, – розповідає мати Максима Анна Назарчук.

Кадри, на яких стоматолог знущається з дітей, були відзняті у приватній стоматологічній клініці Hollywood. Невдовзі після скандалу керівник закладу Інна Пекарська повідомила, що у Кравчук з‘явилась зверхність щодо колег та пацієнтів, а також стало зникати терпіння у роботі з дітьми. Саме тому стоматолога звільнили з клініки.

Хоча Інна Кравчук вже відкрила свою клініку. Говорити з журналістами там відмовилися, мовляв, винятково через адвоката.

У поліцію на Інну Кравчук поскаржилися батьки трьох дітей. Кримінальне провадження розпочали через легкі тілесні ушкодження та неналежне виконання медиком своїх обов’язків. Записи, на яких лікарка застосовує силу проти маленьких пацієнтів, поліцейські вже переглянули, але, кажуть, доказом у суді це відео не буде.

Знущання над дітьми стоматологом із Рівного

Історії про стоматолога з Рівного та її знущання над дітьми розповіла місцева журналістка Вікторія Мамотюк. Саме вона опублікувала відео, на яких зафіксовані знущання.

На одному з них помітно, як стоматолог під час проведення маніпуляцій б’є маленького пацієнта головою об кушетку. Крім того, це був не єдиним випадок, її жертвою стала щонайменше ще одна дитина – дівчинка.