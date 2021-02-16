В Винницкой области преступники обманывали людей под предлогом трудоустройства за рубежом. В общем они нажились на 2 млн грн.

Трое мужчин и две женщины предлагали помощь в оформлении необходимых документов для выезда за границу, также они подделывали ID-карты стран Европейского Союза.

Преступники обещали трудоустроить людей в странах Ближнего Востока и ЕС. На мошенническую схему натолкнулось около 69 человек. В целом члены группировки завладели суммой более 2 млн грн.

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

В столице задержали торговца людьми

В Киеве полиция задержала торговца людьми — члена транснациональной преступной группы. Мужчина продавал украинцев за границу, где те должны были заниматься преступностью.

За одного человека он получал более $3 тыс.