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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Предлагали работу за границей: на Виннитчине обманули заробитчан на 2 млн грн

В Винницкой области преступники обманывали людей под предлогом трудоустройства за рубежом. В общем они нажились на 2 млн грн.

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Трое мужчин и две женщины предлагали помощь в оформлении необходимых документов для выезда за границу, также они подделывали ID-карты стран Европейского Союза.

Преступники обещали трудоустроить людей в странах Ближнего Востока и ЕС. На мошенническую схему натолкнулось около 69 человек. В целом члены группировки завладели суммой более 2 млн грн.

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

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В столице задержали торговца людьми

В Киеве полиция задержала торговца людьми — члена транснациональной преступной группы. Мужчина продавал украинцев за границу, где те должны были заниматься преступностью.

За одного человека он получал более $3 тыс.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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