У Вінницькій області злочинці ошукували людей під приводом працевлаштування за кордоном. Загалом вони нажилися на 2 млн грн.

Троє чоловіків і дві жінки пропонували допомогу в оформленні необхідних документів для виїзду за кордон, також вони підробляли ID-карти країн Європейського Союзу.

Злочинці обіцяли працевлаштувати людей у країнах Близького Сходу та ЄС. На шахрайську схему натрапило близько 69 осіб. Загалом члени угрупування заволоділи сумою понад 2 млн грн.

Фігурантам справи може загрожувати до 12 років позбавлення волі, а також конфіскація майна.

У столиці затримали торговця людьми

У Києві поліція затримала торговця людьми – члена транснаціональної злочинної групи. Чоловік продавав українців за кордон, де ті мусили займатися злочинністю.

За одну людину він отримував понад $3 тис.