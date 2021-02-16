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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Пропонували роботу за кордоном: на Вінниччині ошукали заробітчан на 2 млн грн

У Вінницькій області злочинці ошукували людей під приводом працевлаштування за кордоном. Загалом вони нажилися на 2 млн грн.

робота за кордоном - поліція викрила шахраїв

Троє чоловіків і дві жінки пропонували допомогу в оформленні необхідних документів для виїзду за кордон, також вони підробляли ID-карти країн Європейського Союзу.

Злочинці обіцяли працевлаштувати людей у країнах Близького Сходу та ЄС. На шахрайську схему натрапило близько 69 осіб. Загалом члени угрупування заволоділи сумою понад 2 млн грн.

Фігурантам справи може загрожувати до 12 років позбавлення волі, а також конфіскація майна.

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У столиці затримали торговця людьми

У Києві поліція затримала торговця людьми – члена транснаціональної злочинної групи. Чоловік продавав українців за кордон, де ті мусили займатися злочинністю.

За одну людину він отримував понад $3 тис.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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