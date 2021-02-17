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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

На Полтавщине трое подростков отравились алкоголем, двое в больнице

На Полтавщине в Кременчуге трое несовершеннолетних отравились алкоголем. Сейчас школьники находятся в медицинском учреждении.

алкоголь

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, среди пострадавших дети в возрасте 14-16 лет. Дети приобрели алкоголь в местном магазине.

— Вчера в Кременчуге трое детей 14-16 лет попали в больницу с алкогольным отравлением. Полиция составила протоколы на продавца магазина и на родителей. Профилактические мероприятия продолжаются, — написал Сулаев.

Представитель полиции Полтавщины призвал всех родителей чаще коммуницировать с детьми по потреблению алкоголя.

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По данным Нацполиции, в отделение полиции №2 города Кременчуг 16 февраля, около 19.30, поступила информация о госпитализации трех подростков 14-16 лет с подозрением на отравление алкоголем, приобретенным в одном из местных магазинов.

По предварительной информации, группа несовершеннолетних (около семи человек) отдыхали возле магазина, где и приобрели алкоголь. Когда трем детям стало плохо, они обратились за помощью к медикам.

— Двое ребят 14-ти и 15-ти лет, а также 16-летняя девушка, были доставлены в медицинское учреждение. Им оказана необходимая помощь, девушка отпущена домой, — сообщил руководитель Кременчугского районного управления полиции Иван Жук.

Полиция составила административные протоколы на владелицу магазина по ст. 156 КУоАП, и на родителей по ст. 184 КУоАП.

Отравление в Боярке

В Боярке отравились две семиклассницы академического лицея Гармония. Одну девушку спасти не удалось.

Вторая школьница находится в больнице в средне стабильном состоянии. По оперативным данным, ученицы приняли неизвестные вещества.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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