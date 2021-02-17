На Полтавщині троє підлітків отруїлись алкоголем, двоє у лікарні

На Полтавщині у Кременчуці троє неповнолітніх отруїлися алкоголем. Наразі школярі перебувають у медичному закладі.

Про це повідомив речник поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, серед потерпілих діти у віці 14-16 років. Діти придбали алкоголь у місцевому магазині.

– Учора в Кременчуці троє дітей віком 14-16 років потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням. Поліція склала протоколи на продавця магазину та на батьків. Профілактичні заходи тривають, – написав Сулаєв.

Речник поліції Полтавщини закликав усіх батьків частіше комунікувати з дітьми щодо споживання алкоголю.

Читайте У Бучі від отруєння чадним газом загинули двоє дорослих і дитина

За даними Нацполіції, до відділення поліції №2 міста Кременчук 16 лютого, близько 19.30, надійшла інформація про госпіталізацію трьох підлітків 14-16 років з підозрою на отруєння алкоголем, придбаним в одному з місцевих магазинів.

За попередньою інформацією, група неповнолітніх (близько семи осіб) відпочивали біля магазину, де і придбали алкоголь. Коли трьом дітям стало погано, вони звернулися за допомогою до медиків.

– Двоє хлопців 14-ти та 15-ти років, а також 16-річна дівчина, були доставлені до медичного закладу. Їм надана необхідна допомога, дівчина відпущена додому, – повідомив керівник Кременчуцького районного управління поліції Іван Жук.

Поліція склала адміністративні протоколи на власницю магазину за ст. 156 КУпАП та на батьків за ст. 184 КУпАП.

Отруєння у Боярці

У Боярці отруїлись дві семикласниці академічного ліцею Гармонія. Одну дівчину врятувати не вдалось.

Друга школярка знаходиться в лікарні в середньо стабільному стані. За оперативними даними, учениці вжили невідомі речовини.