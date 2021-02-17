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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы

Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник и перевернулась, в результате чего 10 пассажиров пострадали.

ДТП Харків

Около 06.23 маршрутка врезалась в отбойник. ДТП произошло недалеко от автодороги Киев — Харьков — Довжанский, которая проходит через пгт. Новый Коротич в Харьковской области.

В транспорте находилось 17 пассажиров. 10 из них получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Правоохранители установили, что 41-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал по маршруту Харьков — Люботин.

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Во время движения мужчина не справился с управлением и наехал на отбойник. В результате микроавтобус перевернулся.

  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
  • Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы
Под Харьковом маршрутка врезалась в отбойник: 10 пассажиров травмированы / 5 фотографий

Кроме этого, сегодня в Киеве на железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил авто с двумя людьми. Водитель машины остался жив, а вот пассажир погиб на месте от тяжелых травм.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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