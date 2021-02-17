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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані

Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник та перекинулася, унаслідок чого 10 пасажирів постраждали.

ДТП Харків

Близько 06.23 маршрутка врізалася у відбійник. ДТП сталася неподалік автодороги Київ – Харків – Довжанський, яка проходить через смт. Новий Коротич на Харківщині.

У транспортному засобі перебувало 17 пасажирів. 10 з них дістали тілесних ушкоджень та звернулись по медичну допомогу.

Правоохоронці встановили, що 41-річний водій мікроавтобуса Mercedes їхав за маршрутом Харків – Люботин.

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Під час руху чоловік не впорався з керуванням та наїхав на відбійник. В результаті мікроавтобус перекинувся.

  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
  • Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані
Під Харковом маршрутка врізалася у відбійник: 10 пасажирів травмовані / 5 фотографий

Окрім цього, сьогодні у Києві на залізничному переїзді вантажний потяг протаранив авто із двома особами. Водій машини залишився живим, а ось пасажир загинув на місці від важких травм.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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