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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Києві вантажний потяг протаранив авто на переїзді – загинула людина

У Дарницькому районі Києва на залізничному переїзді вантажний потяг протаранив авто з людьми.

У Києві вантажний потяг протаранив авто на переїзді – загинула людина

Водій ВАЗу не звернув увагу на попереджувальні сигнали про наближення поїзда та намагався переїхати переїзд.

У цей час в авто врізався вантажний потяг.

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Під час аварії в машині перебували двоє людей. Якщо водієві поталанило, то пасажира поїзд вирвав із салону і простягнув ще близько кілометра.

Чоловік загинув на місці від отриманих травм.

ДТП у Києві

15 лютого у Києві сталася ДТП за участі вантажівки Renault. Водій вантажного автомобіля здійснив наїзд на шляхопровід. Інцидент стався під мостом на бульварі Дружби народів.

Внаслідок наїзду кабіну вантажівки підняло вгору.

Джерело: Вартові Еспресо

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