Утренние обыски в Крыму: “суд” арестовал шестерых активистов

Суд в оккупированном Крыму арестовал шестерых активистов по подозрению в “участии в организации Хизб ут-Тахрир”.

Материалы по пяти задержанным рассматривались в Киевском районном “суде” Симферополя, еще по одному — в Ленинском районном “суде” Севастополя.

Азамат Эюпов, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов будут находиться под стражей почти два месяца — до 15 апреля 2021 года.

Ялкабову и Эюпову закидают организацию террористической организации, а Сейдаметову, Ибрагимову, Федорову и Шихаметову — участие в террористической организации.

Обыски в Крыму

Обыски в домах крымских татар начались в ночь на 17 февраля. МИД Украины выразило решительный протест в связи с обысками и задержаниями, а также призвало международных партнеров дать оценку таким действиям России.

Глава Минреинтеграции Алексей Резников убежден, что очередные обыски и аресты РФ в Крыму являются “попыткой запугивания и преследования по религиозному и национальному признакам”.

Источник: Минреинтеграции