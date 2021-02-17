Ранкові обшуки у Криму: “суд” заарештував шістьох активістів

Суд в окупованому Криму заарештував шістьох активістів за підозрою в “участі в організації Хізб ут-Тахрір”.

Матеріали щодо п’ятьох затриманих розглядалися в Київському районному “суді” Сімферополя, ще по одному – в Ленінському районному “суді” Севастополя.

Азамат Еюпов, Ленур Сейдаметов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов і Яшар Шихаметов перебуватимуть під вартою майже два місяці – до 15 квітня 2021 року.

Ялкабову та Еюпову закидають організацію терористичної організації, а Сейдаметову, Ібрагімову, Федорову та Шихаметову – участь у терористичній організації.

Обшуки у Криму

Обшуки в будинках кримських татар почалися в ніч на 17 лютого. МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з обшуками та затриманнями, а також закликало міжнародних партнерів надати оцінку таким діям Росії.

Глава Мінреінтеграції Олексій Резніков переконаний, що чергові обшуки та арешти РФ у Криму є “спробою залякування і переслідування за релігійною і національною ознаками”.

Джерело: Мінреінтеграції