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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве грузовой поезд протаранил авто на переезде — погиб человек

В Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил авто с людьми.

В Киеве грузовой поезд протаранил авто на переезде — погиб человек

Водитель ВАЗа, не обратив внимания на предупредительные сигналы о приближении поезда, пытался переехать переезд.

В это время на полном ходу в авто врезался грузовой поезд.

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Во время аварии в машине находились два человека. Если водителю еще повезло, то пассажира поезд вырвал из салона и протянул еще около километра.

Мужчина погиб на месте от полученных травм.

ДТП в Киеве

15 февраля в Киеве произошло ДТП с участием грузовика Renault. Водитель грузового автомобиля совершил наезд на путепровод. Инцидент произошел под мостом на бульваре Дружбы народов.

В результате наезда кабину грузовика подняло вверх.

Источник: Стражи Эспресо

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