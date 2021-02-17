В Киеве грузовой поезд протаранил авто на переезде — погиб человек

В Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил авто с людьми.
Водитель ВАЗа, не обратив внимания на предупредительные сигналы о приближении поезда, пытался переехать переезд.
В это время на полном ходу в авто врезался грузовой поезд.
Во время аварии в машине находились два человека. Если водителю еще повезло, то пассажира поезд вырвал из салона и протянул еще около километра.
Мужчина погиб на месте от полученных травм.
ДТП в Киеве
15 февраля в Киеве произошло ДТП с участием грузовика Renault. Водитель грузового автомобиля совершил наезд на путепровод. Инцидент произошел под мостом на бульваре Дружбы народов.
В результате наезда кабину грузовика подняло вверх.
Источник: Стражи Эспресо