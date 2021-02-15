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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Кабину подняло вверх: в Киеве самосвал застрял под путепроводом

Утром 15 февраля в Киеве произошло ДТП с участием грузовика Renault.

Кабину подняло вверх: в Киеве самосвал застрял под путепроводом

Известно, что водитель грузового автомобиля совершил наезд на путепровод. Инцидент произошел под мостом на бульваре Дружбы народов.

В результате наезда кабину грузовика подняло вверх.

Сначала водитель пытался самостоятельно выбраться из ловушки, однако до приезда патрульных и коммунальщиков оставался в автомобиле.

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Мужчина чудом не получил никаких повреждений.

— На водителя грузового автомобиля патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, — говорится в сообщении.

Грузовой автомобиль снимали с помощью КрАЗ и полицейского БТР.

Ночное ДТП в Киеве

В январе  в Киеве произошло ДТП на Харьковском шоссе.

Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.

В результате столкновения пострадала полицейская. С травмами ее срочно госпитализировали в больницу.

Источник: Патрульная полиция

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