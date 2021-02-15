Кабину подняло вверх: в Киеве самосвал застрял под путепроводом

Утром 15 февраля в Киеве произошло ДТП с участием грузовика Renault.
Известно, что водитель грузового автомобиля совершил наезд на путепровод. Инцидент произошел под мостом на бульваре Дружбы народов.
В результате наезда кабину грузовика подняло вверх.
Сначала водитель пытался самостоятельно выбраться из ловушки, однако до приезда патрульных и коммунальщиков оставался в автомобиле.
Мужчина чудом не получил никаких повреждений.
— На водителя грузового автомобиля патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, — говорится в сообщении.
Грузовой автомобиль снимали с помощью КрАЗ и полицейского БТР.
Ночное ДТП в Киеве
В январе в Киеве произошло ДТП на Харьковском шоссе.
Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.
В результате столкновения пострадала полицейская. С травмами ее срочно госпитализировали в больницу.