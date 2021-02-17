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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Вонзил нож в грудь: в Киеве мужчина убил товарища из-за ревности к женщине

В Киеве мужчина убил знакомого из-за ревности. Инцидент произошел во время застолья в квартире гражданской жены убийцы.

напад з ножем

Пострадавший начал приставать с непристойными намеками к женщине. Ее муж сразу ответил на ухаживания кулаками. Остальные присутствующие гости решили не вступать в конфликт и вышли на улицу подышать свежим воздухом.

Когда гости вернулись в дом, хозяйка вместе с любимым уже спали, а вот их 47-летний товарищ Александр лежал на полу бездыханный. На его груди краснела глубокая рана — во время схватки он получил ножевое ранение.

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Убийство в Одесской области

В Одесской области мужчина убил односельчанина, а тело оставил на кладбище. Умершего несколько дней разыскивали как пропавшего без вести. Убийца нанес ему около 25 ударов под воздействием алкоголя.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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