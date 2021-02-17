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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Встромив ножа у груди: у Києві чоловік вбив товариша через ревнощі до жінки

У Києві чоловік вбив знайомого через ревнощі. Інцидент трапився під час застілля у квартирі цивільної дружини вбивці.

напад з ножем

Потерпілий почав приставати з непристойними натяками до жінки. Її чоловік одразу відповів на залицяння кулаками. Решта присутніх гостей вирішили не встрявати в конфлікт і вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям.

Коли гості повернулися до оселі, власниця разом з коханим уже спали, а ось їхній 47-річний товариш Олександр лежав на підлозі бездиханний. На його грудях червоніла глибока рана – під час сутички він отримав ножове поранення.

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Вбивство на Одещині

В Одеській області чоловік вбив односельця, а тіло залишив на кладовищі. Померлого кілька днів розшукували як зниклого безвісти. Вбивця завдав йому близько 25 ударів під впливом алкоголю.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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