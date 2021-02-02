В Одесской области мужчина убил своего знакомого, а тело оставил на местном кладбище. Умершего несколько дней разыскивали как пропавшего без вести.

Оказалось, что в день исчезновения житель Савранского района встретился с ранее судимым 26-летним односельчанином. Под влиянием алкоголя подозреваемый начал бить знакомого и нанес ему около 25 ударов.

После этого он перетащил жертву на кладбище и нанес еще несколько ударов, которые повлекли смерть. Тело умершего 26-летний мужчина присыпал снегом и листьями.















Тело оставил на кладбище: на Одесщине мужчина до смерти забил односельчанина / 4 фотографии

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