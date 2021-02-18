Отравленное кофе: на Киевщине напоили клофелином двух мужчин

На окраине Киева водитель такси напоил клофелином двух мужчин и ограбил. Из-за этого один из них умер.

Спасенный мужчина вместе с товарищем отдыхали в ресторане. Однако когда они уже были навеселе решили ехать домой.

Водитель черного внедорожника предложил услуги такси, а по дороге домой угостил кофе. Через несколько глотков пассажиры отключились. Один из них проснулся в снегу без кошелька, часов и мобильного телефона, а после этого в лютый мороз ходил всю ночь.

Окровавленного мужчину нашла жительница одного из домов на окраине Киева, когда возвращалась домой. Незнакомец протягивал руки и умолял о помощи. Мужчина очень замерз, не мог объяснить что с ним случилось и как он оказался в этом месте.

Женщина испугалась, однако остановила авто. Она позвонила своему мужу и вызвала скорую. Врачи сразу предупредили, что не смогут быстро доехать, потому что город застыл в пробках и дали рекомендации, как спасать пострадавшему жизнь.

Соседи принесли обессиленному мужу теплую одежду, напоили горячим чаем и развели рядом костер. Они не оставляли его одного до приезда машины скорой помощи.

Его товарищу повезло меньше. Мужчину нашли через сутки в том же районе, однако он не выжил.

Правоохранители уже знают, кто был этим таксистом с ядовитым кофе. Правонарушитель уже промышлял мошенничеством и отсидел за тяжкое преступление.

По схожей схеме действовали трое грабителей на Киевщине. Они подбирали пассажиров и предлагали выпить за знакомство. Во время путешествий злоумышленники угощали пассажиров напитками, в которые добавляли клофелин. Пассажиры теряли сознание, после чего правонарушители грабили пассажиров и оставляли их на обочинах дорог в беспомощном состоянии.

Один из подозреваемых руководил автомобилем, поэтому не употреблял алкогольный напиток во время перевозок. Другие мужчины выдавали себя за пассажира того же автомобиля и угощали других попутчиков.

Врач-токсиколог Наталья Курдиль отмечает, что вместе с потерей сознания опускается давление и снижается частота сердечных сокращений. Это вызывает сильный мощный токсический эффект путем воздействия на сердечно-сосудистую и нервную систему, что опосредованно действует и на все другие органы. Такое коматозное состояние продолжается много часов.

Часто преступники подливают в напитки большие дозы, из-за которых жертва может умереть. Именно поэтому не стоит пить с незнакомцами, даже если они очень просят об этом.

В Ровно ограбили мужчину

В Ровно стало известно о преступной группировки под неофициальным названием банда клофелинщиков, члены которой отравляют пассажиров на местном автовокзале с целью ограбления.

Полиция расследует дело 30-летнего мужчины, который после выпитого кофе с незнакомцем впал в кому. Мать пострадавшего не сдерживает слез, поскольку ее сын мог умереть из-за этого до приезда скорой помощи.