Отруєна кава: на Київщині напоїли клофеліном двох чоловіків

На околиці Києва водій таксі напоїв клофеліном двох чоловіків та пограбував. Через це один з них помер.

Врятований чоловік разом з товаришем відпочивали у ресторані. Проте коли вони вже були напідпитку вирішили їхати додому.

Водій чорного позашляховика запропонував послуги таксі, а дорогою додому пригостив кавою. Через декілька ковтків пасажири відключилися. Один з них прокинувся у снігу без гаманця, годинника та мобільного телефона, а після цього у лютий мороз блукав цілу ніч.

Закривавленого чоловіка знайшла мешканка одного з будинків на околиці Києва, коли поверталася додому. Незнайомець простягав руки та благав про допомогу. Чоловік дуже замерз, не міг пояснити що з ним трапилося і як він опинився у цьому місці.

Жінка злякалася, проте зупинила авто. Вона зателефонувала своєму чоловіку та викликала швидку. Лікарі одразу попередили, що не зможуть швидко доїхати, тому що місто застигло у заторах і надали рекомендації, як рятувати постраждалому життя.

Сусіди принесли знесиленому чоловіку теплий одяг, напоїли гарячим чаєм та розвели поруч вогнище. Вони не залишали його на самоті аж поки не приїхала машина швидкої допомоги.

Його товаришеві пощастило менше. Його знайшли його через добу у тому ж районі, проте він не вижив.

Правоохоронці вже знають, хто був цим таксистом з отруйною кавою. Правопорушник вже промишляв шахрайством та відсидів за тяжкий злочин.

За схожою схемою діяли троє грабіжників на Київщині. Вони підбирали пасажирів та пропонували випити за знайомство. Під час подорожей зловмисники пригощали пасажирів напоями, у які додавали клофелін. Пасажири втрачали свідомість, після чого правопорушники грабували пасажирів та лишали їх на узбіччях доріг у безпорадному стані.

Один з підозрюваних керував автівкою, тому не вживав алкогольний напій під час перевезень. Інші чоловіки видавали себе за пасажира того ж авто та пригощали інших попутників.

Лікар-токсиколог Наталія Курділь зазначає, що разом із втратою свідомості знижається тиск і знижується частота серцевих скорочень. Це викликає сильний потужний токсичний ефект шляхом впливу на серцево-судинну і нервову систему, що опосередковано діє і на всі інші органи. Такий коматозний стан продовжується багато годин.

Часто злочинці підливають у напої великі дози, через які жертва може померти. Саме тому не варто пити з незнайомцями, навіть якщо вони дуже просять про це.

У Рівному пограбували чоловіка

У Рівному стало відомо про злочинне угрупування під неофіційною назвою банда клофелінщиків, члени якої отруюють пасажирів на місцевому автовокзалі з метою пограбування.

Поліція розслідує справу 30-річного чоловіка, який після випитої кави з незнайомцем впав у кому. Мати потерпілого не стримує сліз, оскільки її син міг померти через це до приїзду швидкої допомоги.