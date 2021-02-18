Директора лицея Гармония города Бояки Киевской области Светлану Сушко отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за отравления двух школьниц, которое привело к смерти одной из них.

Об этом сообщил городской голова Александр Зарубин.

— Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения касательно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей проводит ряд мер, — отметил Александр Зарубин.

В учебном заведении планируют провести служебное расследование.

Оно будет проводиться до 17 марта 2021 года, с возможностью дальнейшего продления.

Отравление в Боярке

16 февраля в Боярке две школьницы наглотались таблеток препарата Дротаверин, одна из них скончалась.

Девочки выпили таблетки в школе, препарат приобрели в аптеке.

Подробнее об отравлении в Боярке читайте на Фактах ICTV.

Источник: Александр Зарубин