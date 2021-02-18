PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Отравление школьниц в Боярке: директора лицея отстранили

Директора лицея Гармония города Бояки Киевской области Светлану Сушко отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за отравления двух школьниц, которое привело к смерти одной из них.

Перенесення планових госпіталізацій призведе до перенавантаження клінік восени - ЗМІ

Об этом сообщил городской голова Александр Зарубин.

— Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения касательно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей проводит ряд мер, — отметил Александр Зарубин.

В учебном заведении планируют провести служебное расследование.

Оно будет проводиться до 17 марта 2021 года, с возможностью дальнейшего продления.

Читайте
В Умани две девочки отравились в школе, одна из них наглоталась таблеток

Отравление в Боярке

16 февраля в Боярке две школьницы наглотались таблеток препарата Дротаверин, одна из них скончалась.

Девочки выпили таблетки в школе, препарат приобрели в аптеке.

Подробнее об отравлении в Боярке читайте на Фактах ICTV.

Источник: Александр Зарубин

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка