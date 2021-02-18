Поліцейські відкрили п’ять кримінальних проваджень щодо стоматолога Інни Кравчук із Рівного, яку підозрюють у побитті дітей під час лікування зубів.

Одне кримінальне провадження стосується неналежного виконання професійних обов’язків, що завдало тяжких наслідків неповнолітньому, ще чотири – завдання умисних легких тілесних ушкоджень.

Першими до поліції звернулись батьки двох дітей, коли впізнали їх на відео, яке поширила в соціальній мережі журналістка Вікторія Мамотюк.

Днями поліцейські отримали заяви від батьків ще трьох постраждалих.

28-річний рівнянин повідомив, що в серпні похід до стоматолога обернувся для трирічної доньки тілесними ушкодженнями та психологічною травмою.

Ще один 28-річний житель Рівного зазначив, що його сину стоматолог завдала тілесних ушкоджень у червні.

28-річна жителька Рівненського району в заяві написала, що її 6-річна дочка також дістала тілесних ушкоджень під час візиту до приватної клініки.

Наразі 29-річна дантистка лікарську діяльність не провадить. Спершу жінка запевняла правоохоронців, що нікого з дітей не била й своєї вини не визнавала. Тепер вона перестала виходити на зв’язок, не дає інформації і її адвокат.

Скандал зі стоматологом у Рівному

Про знущання стоматолога із Рівного над дітьми стало відомо завдяки відео, яке поширила місцева журналістка Вікторія Мамотюк. Дантиста звинувачують у тому, що вона била та душила дітей під час прийому в приватній клініці Hollywood.

Невдовзі після скандалу лікаря звільнили. Однак Інна Кравчук відкрила власну клініку, де поки що клієнтів не приймає. Детальніше про скандал із стоматологом у Рівному читайте на сайті Факти ICTV.