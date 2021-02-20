У Дрогобичі двоє людей загинули через вибух

У місті Дрогобич Львівської області у місцевого жителя в руках вибухнула граната, через це двоє людей загинули та ще одну жінку госпіталізували.

Під час зустрічі товаришів один з чоловіків дістав гранату, яка вибухнула у нього прямо в руках.

Двоє чоловіків померли на місці події, ще одну жінку у важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Досудове розслідування триває.

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Вибух в Луганську

Вночі 16 лютого на території тимчасово окупованого Луганську стався вибух на газогоні. Загиблих та постраждалих немає.

Близько першої ночі пожежу ліквідували. На ділянці, де стався вибух, демонтували аварійну ділянку газопроводу довжиною 1,5 метра.