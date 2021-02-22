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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

В аптеці Харкова сталася стрілянина через ліки від кашлю

Полицейские установили причину стрельбы в аптеке Харькова вечером 21 февраля. Посетители поссорились с провизором из-за продажи лекарств без рецепта.

В аптеці Харкова сталася стрілянина через ліки від кашлю

По данным полиции, двое мужчин приобрели в аптеке два блистера лекарств без рецепта врача, по данным СМИ, речь идет о препарате Кодетерп.

Действия работника аптеки они сняли на камеру мобильного телефона и начали препятствовать работе заведения.

Через некоторое время у аптеки собралась толпа недовольных посетителей, которые силой пытались вытолкать мужчин из помещения.

В результате ссоры, кто то из толпы сделал несколько выстрелов. К счастью никто не пострадал, но одна из пуль повредила припаркованную вблизи машину.

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Работники полиции задержали 20 участников конфликта возрастом от 20 до 40 лет.

Сейчас открыто два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 о хулиганстве и по ч. 1 ст. 321 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, перевозке, пересылке, хранении с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств.

Продажа лекарств несовершеннолетним

После отравления в Боярке двух девочек Дротаверином, в Украине могут запретить продажу лекарственных средств детям.

Соответствующий законопроект обещают зарегистрировать как можно скорее и приравнять его к фальсификации лекарств, которая предусматривает заключение от пяти до восьми лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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