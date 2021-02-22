Полицейские установили причину стрельбы в аптеке Харькова вечером 21 февраля. Посетители поссорились с провизором из-за продажи лекарств без рецепта.

По данным полиции, двое мужчин приобрели в аптеке два блистера лекарств без рецепта врача, по данным СМИ, речь идет о препарате Кодетерп.

Действия работника аптеки они сняли на камеру мобильного телефона и начали препятствовать работе заведения.

Через некоторое время у аптеки собралась толпа недовольных посетителей, которые силой пытались вытолкать мужчин из помещения.

В результате ссоры, кто то из толпы сделал несколько выстрелов. К счастью никто не пострадал, но одна из пуль повредила припаркованную вблизи машину.

Работники полиции задержали 20 участников конфликта возрастом от 20 до 40 лет.

Сейчас открыто два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 о хулиганстве и по ч. 1 ст. 321 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, перевозке, пересылке, хранении с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств.

Продажа лекарств несовершеннолетним

После отравления в Боярке двух девочек Дротаверином, в Украине могут запретить продажу лекарственных средств детям.

Соответствующий законопроект обещают зарегистрировать как можно скорее и приравнять его к фальсификации лекарств, которая предусматривает заключение от пяти до восьми лет.