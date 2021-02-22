У місті Рівному обрали запобіжний захід лікарю-стоматологу, яка знущалася над дітьми під час прийомів. Рівненський міський суд виписав їй особисте зобов’язання (обов’язки, яких має дотримуватися фігурант справи).

Лікарку підозрюють зокрема за статтями ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального Кодексу України.

Вони передбачають покарання у вигляді штрафу (до 850 грн), громадських (до 200 год) або виправних робіт (до одного року).

Скандал зі стоматологом у Рівному – що відомо

У Рівному 29-річна лікар-стоматолог знущалася над дітьми під час прийому. Наразі відомо про щонайменше п’ять жертв, чиї батьки звернулися до поліції.

Правоохоронці відкрили п’ять кримінальних проваджень щодо стоматолога Інни Кравчук.

Джерело: Рівненський міський суд