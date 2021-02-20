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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

В Україні можуть заборонити продаж ліків неповнолітнім

В Україні можуть заборонити продавати ліки неповнолітнім особам. Відповідний законопроект найближчим часом зареєструють у Верховній Раді. Про це повідомив Михайло Радуцький – очільник Комітету з питань здоров’я нації.

дитина, ліки

За його словами, проект закону можуть зареєструвати уже увечері 20 лютого. Радуцький зазначив, що наразі щодо тяжкості покарання за продаж ліків ведеться обговорення.

Однак його пропонують ототожнити з фальсифікацією ліків, що передбачає ув’язнення від п’яти до восьми років.

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Напередодні в Україні сталося два серйозних інциденти, пов’язаних з ліками. У місті Умань Черкаської області двоє дівчаток госпіталізували до лікарні зі школи, одна вжила велику кількість пігулок, щодо іншої інформація невідома.

Отруєння у Боярці, що на Київщині, було летальним. Дві школярки випили по 40 пігулок лікарського засобу, одна з них загинула до приїзду медиків, інша перебуває у медичному закладі.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

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