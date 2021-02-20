В Україні можуть заборонити продавати ліки неповнолітнім особам. Відповідний законопроект найближчим часом зареєструють у Верховній Раді. Про це повідомив Михайло Радуцький – очільник Комітету з питань здоров’я нації.

За його словами, проект закону можуть зареєструвати уже увечері 20 лютого. Радуцький зазначив, що наразі щодо тяжкості покарання за продаж ліків ведеться обговорення.

Однак його пропонують ототожнити з фальсифікацією ліків, що передбачає ув’язнення від п’яти до восьми років.

Заборона продажу ліків дітям – що стало причиною

Напередодні в Україні сталося два серйозних інциденти, пов’язаних з ліками. У місті Умань Черкаської області двоє дівчаток госпіталізували до лікарні зі школи, одна вжила велику кількість пігулок, щодо іншої інформація невідома.

Отруєння у Боярці, що на Київщині, було летальним. Дві школярки випили по 40 пігулок лікарського засобу, одна з них загинула до приїзду медиків, інша перебуває у медичному закладі.