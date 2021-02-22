В аптеці Харкова сталася стрілянина – ФОТО

Поліцейські встановили причину стрілянини в аптеці Харкова ввечері 21 лютого. Відвідувачі посварилися із провізором через продаж ліків без рецепту.

За даними поліції, двоє чоловіків придбали в аптеці два блістери ліків без рецепту лікаря, за даними ЗМІ, йдеться про препарат Кодетерп.

Дії працівника аптеки вони зафільмували на камеру мобільного телефону та почали перешкоджати роботі закладу.

Через деякий час біля аптеки зібрався натовп незадоволених відвідувачів, які силою намагалися виштовхати чоловіків із приміщення.

В результаті сварки, хтось із натовпу здійснив кілька пострілів. На щастя ніхто не постраждав, але одна з куль пошкодила припарковану поблизу автівку.







В аптеці Харкова сталася стрілянина через ліки від кашлю / 2 фотографии

Працівники поліції затримали 20 учасників конфлікту віком від 20 до 40 років.

Наразі відкрито два кримінальних провадження, за ч. 4 ст. 296 про хуліганство та за ч. 1 ст. 321 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Продаж ліків неповнолітнім

Після отруєння в Боярці двох дівчат Дротаверином, в Україні можуть заборонити продаж лікарських засобів дітям.

Відповідний законопроект обіцяють зареєструвати якомога швидше та прирівняти його до фальсифікації ліків, що передбачає ув’язнення від п’яти до восьми років.