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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

В аптеці Харкова сталася стрілянина через ліки від кашлю

Поліцейські встановили причину стрілянини в аптеці Харкова ввечері 21 лютого. Відвідувачі посварилися із провізором через продаж ліків без рецепту.

В аптеці Харкова сталася стрілянина через ліки від кашлю

За даними поліції, двоє чоловіків придбали в аптеці два блістери ліків без рецепту лікаря, за даними ЗМІ, йдеться про препарат Кодетерп.

Дії працівника аптеки вони зафільмували на камеру мобільного телефону та почали перешкоджати роботі закладу.

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Через деякий час біля аптеки зібрався натовп незадоволених відвідувачів, які силою намагалися виштовхати чоловіків із приміщення.

В результаті сварки, хтось із натовпу здійснив кілька пострілів. На щастя ніхто не постраждав, але одна з куль пошкодила припарковану поблизу автівку.

  • В аптеці Харкова сталася стрілянина – ФОТО
  • В аптеці Харкова сталася стрілянина – ФОТО
  • В аптеці Харкова сталася стрілянина – ФОТО
  • В аптеці Харкова сталася стрілянина – ФОТО
В аптеці Харкова сталася стрілянина через ліки від кашлю / 2 фотографии

Працівники поліції затримали 20 учасників конфлікту віком від 20 до 40 років.

Наразі відкрито два кримінальних провадження, за ч. 4 ст. 296 про хуліганство та за ч. 1 ст. 321 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Продаж ліків неповнолітнім

Після отруєння в Боярці двох дівчат Дротаверином, в Україні можуть заборонити продаж лікарських засобів дітям.

Відповідний законопроект обіцяють зареєструвати якомога швидше та прирівняти його до фальсифікації ліків, що передбачає ув’язнення від п’яти до восьми років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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