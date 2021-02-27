У Чернівцях у лікарні для хворих на коронавірус вибухнув кисневий балон. В результаті чого загинула одна людина, ще одна травмувалася.

Інцидент стався на другому поверсі міської лікарні №1. Після вибуху виникла пожежа.

За попередньою інформацією ДСНС одна людина загинула, одна травмована. Нині на місці події працюють рятувальники.

Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак також підтвердила інформацію про вибух та зазначила, що займається госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні.

– В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні, – зазначила Гусак.











У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий / 3 фотографии

Пожежа в Запоріжжі

Внаслідок пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні у Запоріжжі, загинули четверо людей – троє пацієнтів та медик. Відомо, що загоряння виникло в одній із палат реанімаційного відділення на першому поверсі нового корпусу медзакладу.

Фото: АСС