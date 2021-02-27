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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий

У Чернівцях у лікарні для хворих на коронавірус вибухнув кисневий балон. В результаті чого загинула одна людина, ще одна травмувалася.

У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий

Інцидент стався на другому поверсі міської лікарні №1. Після вибуху виникла пожежа.

За попередньою інформацією ДСНС одна людина загинула, одна травмована. Нині на місці події працюють рятувальники.

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Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак також підтвердила інформацію про вибух та зазначила, що займається госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні.

– В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні, – зазначила Гусак.

  • У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий
  • У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий
  • У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий
  • У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий
  • У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий
  • У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий
У чернівецькій лікарні вибухнув кисневий балон – є загиблий / 3 фотографии

Пожежа в Запоріжжі

Фото: АСС

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