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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Сумах підлітки отруїлися таблетками від простуди

У Сумах до правоохоронців звернулися медики та повідомили, що до них госпіталізували двох 16-річних дівчат.

Отравление

Підлітки напилися таблеток від простуди вдома однієї із них. Після чого самі викликали швидку допомогу. Нині їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

– На цей час можна стверджувати, що ця подія не пов’язана з так званими групами смерті та аналогічними челенджами у соціальних мережах, – зазначив начальник відділу ювенальної превенції Сергій Тарасенко.

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За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 (Доведення до самогубства) КК України.

Отруєння у Боярці

16 лютого у Боярці дві школярки наковталися пігулок препарату Дротаверин, одна з них померла.

Дівчата випили таблетки у школі, препарат придбали в аптеці.

Детальніше про отруєння у Боярці читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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