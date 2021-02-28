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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Загорелась газета на тумбочке: новые подробности пожара в больнице Черновцов

Окончательной версии причины пожара в городской больнице №1 в Черновцах, где лечат больных коронавирусом, еще нет, но это точно не самоподжог, взрыв кислорода или замыкание электропроводки.

лікарня

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

— На тумбочке у пациента загорелась газета, но что спровоцировало, что эта газета загорелась, есть несколько версий. Возможно, это электрокипятильник или аппарат для измерения давления. Я больше не могу сказать, работает следственно-оперативная группа, — уточнил он.

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В полиции назвали вероятной причиной пожара в больнице Черновцов несоблюдение пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечат больных коронавирусом.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 УКУ — Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств пожара.

Источник: Громадське

Фото: Pixabay

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