Остаточної версії причини пожежі у міській лікарні №1 у Чернівцях, де лікують хворих на коронавірус, ще немає, але це точно не самопідпал, вибух кисню або замкнення електропроводки.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

– На тумбочці біля пацієнта загорілася газета, але що спровокувало, що та газета загорілася, є декілька версій. Можливо, це електрокип’ятильник або апарат для вимірювання тиску. Я більше не можу сказати, працює слідчо-оперативна група, – уточнив він.

У поліції назвали ймовірною причиною пожежі в лікарні Чернівців недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікують хворих на коронавірус.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 ККУ – Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин пожежі.