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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Полиция возбудила дело по факту пожара в больнице Черновцов

Нарушение требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УКУ) — по этой статье полиция возбудила уголовное дело после пожара в больнице Черновцов, которая принимает больных коронавирусом.

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По предварительным данным, возгорание произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные коронавирусом.

В результате пожара погиб 76-летний мужчина, еще один 77-летний пациент отделения получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимации городской клинической больницы Черновцов.

Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств пожара, а также причин смерти погибшего.

27 февраля произошел пожар в больнице Черновцов, в результате которого один пациент погиб, еще один с ожогами находится в реанимации.

Сначала причиной пожара называли взрыв кислородного баллона в одной из палат. Однако мэр города Роман Кличук опроверг эту версию. По его словам, возгорание не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона также не было.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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