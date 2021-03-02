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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

На острове Сицилия опять проснулся вулкан Этна. Это его второе извержение за последний месяц.

вулкан етна

По данным итальянских СМИ, вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.

Также были замечены так называемые “вулканические бомбы” (крупные капли лавы), которые вулкан выбросил в небо.

Он также разбросал небольшие части вулканического камня. Они повредили автомобили.

Кроме того, из-за пепла было осложнено движение на некоторых автодорогах острова.

Извержения вулкана Этна

В феврале 2021 года также происходило извержение вулкана Этна. В связи с этим пришлось остановить работу международного аэропорта Катании.

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Шлейф дыма и пепла в 5 км: на Сицилии проснулся вулкан Этна

До этого он просыпался также в декабре 2020 года.

Больше новостей об извержениях вулкана Этна читайте на Фактах ICTV.

Источник: ANSA, Informazione, ThePlanetaryGuy

Фото: ThePlanetaryGuy

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