На острове Сицилия опять проснулся вулкан Этна. Это его второе извержение за последний месяц.

По данным итальянских СМИ, вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.

Также были замечены так называемые “вулканические бомбы” (крупные капли лавы), которые вулкан выбросил в небо.

Он также разбросал небольшие части вулканического камня. Они повредили автомобили.

Кроме того, из-за пепла было осложнено движение на некоторых автодорогах острова.

This is a timelapse of the paroxysmal explosive eruption at #Etna yesterday, one of several the volcano over the last few weeks.

It’s incredible to see how powerfully gas and ash is ejected into the atmosphere—and this isn’t all that big an eruption, as things go. pic.twitter.com/jw6xwIOsr8

— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 1, 2021