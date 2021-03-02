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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна

На острові Сицилія знову прокинувся вулкан Етна. Це його друге виверження за останній місяць.

вулкан етна

За даними італійських ЗМІ, вулкан викинув стовп попелу у напрямку міста Катанія.

Також було помічено так звані “вулканічні бомби” (великі краплі лави), які вулкан викинув у небо.

Він також розкидав невеликі частини вулканічного каменю. Вони пошкодили автомобілі.

Крім того, через попіл було ускладнено рух на деяких автодорогах острова.

Виверження вулкану Етна

У лютому 2021 року також відбувалося виверження вулкана Етна. Через це довелося зупинити роботу міжнародного аеропорту Катанії.

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До цього він прокидався також у грудні 2020 року.

Більше новин про виверження вулкану Етна читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ANSA, Informazione, ThePlanetaryGuy

Фото: ThePlanetaryGuy

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