На острові Сицилія знову прокинувся вулкан Етна. Це його друге виверження за останній місяць.

За даними італійських ЗМІ, вулкан викинув стовп попелу у напрямку міста Катанія.

Також було помічено так звані “вулканічні бомби” (великі краплі лави), які вулкан викинув у небо.

Він також розкидав невеликі частини вулканічного каменю. Вони пошкодили автомобілі.

Крім того, через попіл було ускладнено рух на деяких автодорогах острова.

This is a timelapse of the paroxysmal explosive eruption at #Etna yesterday, one of several the volcano over the last few weeks.

It’s incredible to see how powerfully gas and ash is ejected into the atmosphere—and this isn’t all that big an eruption, as things go. pic.twitter.com/jw6xwIOsr8

— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 1, 2021